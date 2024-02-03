Франкоязычный марокканский сайт написал о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Франкоязычный марокканский сайт "Lavie Eco" опубликовал обширную статью о предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az, в статье также рассказывается об экономическом потенциале, геополитической позиции и роли Азербайджана на энергетических рынках.

Было отмечено, что предстоящие выборы пройдут на фоне полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"В мировой практике очень мало стран, добившихся таких больших успехов всего за 30 лет после восстановления независимости. Сегодня Азербайджан стал ведущей экономической силой региона. Ряд крупномасштабных проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана и совместно с партнерами, вносит важный вклад в развитие не только Южного Кавказа, но и соседних регионов", - говорится в статье.

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