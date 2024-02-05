Азербайджан на пороге одного из самых важных событий в своей истории - Егяна Сальман

БАКУ /Trend/ - Азербайджан находится на пороге одного из самых важных событий - впервые за всю историю независимого суверенного Азербайджана выборы пройдут на всей территории страны, включая земли, освобождённые от многолетней оккупации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сайту secki-2024.az сказала вице-президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз», директор Азербайджанского Культурного центра Егяна Сальман.

Она отметила, что азербайджанский народ как истинный хозяин своих земель сразу после их освобождения от оккупации начал восстанавливать разрушенные города и сёла, инфраструктуру, которые теперь необходимо возрождать с нуля. Для возрождения всех отраслей хозяйства на освобождённых территориях и обеспечения продолжения роста экономики в целом по республике, необходимы, прежде всего, устойчивые темпы развития экономики страны.

Сальман выразила уверенность, что азербайджанский народ на президентских выборах сделает верный выбор и проголосует за самого достойного кандидата.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!