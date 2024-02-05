Подготовка к выборам в Азербайджане идет планомерно - генсек СНГ

БАКУ /Trend/ - Россия - сосед Азербайджана, и мы приехали сюда как друзья, с добрыми намерениями. В этом году в России также пройдут президентские выборы. Как и в Азербайджане, в нашей стране также идет серьезная подготовка к выборам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

С.Лебедев подчеркнул, что у миссии, которую он возглавляет, есть общие цели.

"Мы сделаем все возможное для проведения выборов на высоком уровне. Процесс предвыборной подготовки создает впечатление, что организация находится на высоком уровне, все делается планомерно, а главное, соответственно законодательству Азербайджанской Республики", - отметил Лебедев.

С.Лебедев также упомянул, что сразу после выборов они проведут обсуждение и пресс-конференцию.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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