Делегация ЦИК Казахстана будет наблюдать за выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с председателем ЦИК Казахстана Нурланом Абдировым, прибывшей в страну для наблюдения за внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на secki-2024.az, Мазахир Панахов проинформировал делегацию о подготовке, ведущейся в связи с выборами.

Он отметил, что Центральной избирательной комиссией созданы все условия для голосования избирателей. На 1000 избирательных участков установлены веб-камеры.

Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров отметил, что его страна придает большое значение сотрудничеству, дружбе с Азербайджаном. Он также сказал, что будет наблюдать за выборами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Абдиров выразил уверенность в том, что выборы будут организованы на высоком уровне, процесс голосования будет прозрачным.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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