Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Trend.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Проходит год после произошедшего в Турции в феврале 2023 года страшного землетрясения, унесшего жизни десятков тысяч человек. С глубоким уважением и почтением чту светлую память наших братьев и сестер, погибших в результате этой трагедии, да упокоит Всевышний Аллах их души, желаю терпения их родным и близким.

Это бедствие, так же, как Турцию, глубоко потрясло и Азербайджан. В те тяжелые дни наш народ, став единым сердцем с братским турецким народом, разделил боль трагедии, вместе с ним испытал бесконечную скорбь. С первых минут после известия о землетрясении, не дожидаясь никакого призыва о помощи, азербайджанский народ и государство мобилизовали все возможности для выполнения своего братского долга. Наши спасатели, врачи и волонтеры, привлеченные к работам по ликвидации последствий мощного землетрясения и поисково-спасательным операциям, с большой храбростью, упорством и самоотверженностью действовали плечом к плечу со своими турецкими коллегами. Наряду с государственными и частными структурами, каждый наш соотечественник, от мала до велика, не жалел усилий для того, чтобы стать поддержкой и моральной опорой пострадавшим от землетрясения.

Под Вашим решительным руководством правительство Турции изо всех сил работает над ликвидацией крупномасштабных разрушений, вызванных землетрясением, возрождением пострадавшего региона, обеспечением жильем миллионов людей, оставшихся без крова. Азербайджан, продолжая в настоящее время гуманитарную деятельность в провинции Кахраманмараш, также непосредственно участвует в проводимых здесь работах по реконструкции и восстановлению, строительстве социальных объектов. Мы очень гордимся тем, что находимся рядом с Турцией в этой благородной и почетной миссии.

Все это навечно вошло в летопись нашего братства как очередное проявление несокрушимого азербайджано-турецкого единства и солидарности. Как Турция находится рядом с Азербайджаном в хорошие и скорбные дни, так и мы всегда рядом и впредь будем рядом с Турцией. Потому что мы - одна нация, два государства.

Уверен, что благодаря Вашему лидерству, боевому настрою народа Турции, его духу солидарности и непоколебимой воле могучее Турецкое государство в скором времени справится и с этими трудностями, выйдет из этого горького испытания с честью и еще более сильным.

В этот скорбный день еще раз разделяю печаль Турции, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции".