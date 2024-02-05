Газета "Yeni Şafak" опубликовала статью о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Турецкая газета "Yeni Şafak" опубликовала статью, посвященную предстоящим в Азербайджане президентским выборам.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на TurkicWorld, в статье отмечается, что президентские выборы в Азербайджане впервые пройдут на всей территории страны, включая освобожденные от оккупации земли.

"Азербайджан, который благодаря своему важному геополитическому положению и природным ресурсам стал яркой звездой региона, своей политической, экономической и военной мощью является лидером не только на Южном Кавказе, но и завоевал авторитет на международной арене, особенно после победы в Карабахе. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан добился регулярного и стабильного развития, достиг своей нынешней сильной позиции", - говорится в статье.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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