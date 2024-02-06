Представители ЦИК Молдовы проинформированы о процессе подготовки к выборам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжеликой Караман, прибывшая в Азербайджан для наблюдения за предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами, 6 февраля посетила Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как сообщает во вторник Trend, на встрече с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым гости были проинформированы о процессе подготовки к выборам в Азербайджане, об условиях, созданных для избирателей и наблюдателей.

M.Панахов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Молдовой. Подчеркнув, что выборы, которые состоятся 7 февраля, останутся в истории страны как выборы Победы, председатель ЦИК расценил как знаменательное событие то, что граждане страны, которые из-за оккупации более 30 лет были вынуждены голосовать в различных регионах страны, наконец-то проголосуют на предстоящих выборах в своих родных краях.

Он упомянул, что как на освобожденных от оккупации землях, так и на всей территории страны созданы все условия для комфортного голосования избирателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжелика Караман сказала, что рада наблюдать за выборами в Азербайджане.

Она также добавила, что опыт Азербайджана очень важен для Молдовы и она мечтает, что когда-нибудь в Молдове тоже пройдут выборы на всей территории страны.

A.Караман выразила уверенность в том, что выборы в Азербайджане пройдут в соответствии с требованиями законодательства.

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