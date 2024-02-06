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Обнародовано число зарегистрированных в Украине и Молдове избирателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Политика Материалы 6 февраля 2024 15:07 (UTC +04:00)
Обнародовано число зарегистрированных в Украине и Молдове избирателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Стало известно количество избирателей-граждан Азербайджана, зарегистрированных в Украине и Молдове в связи с внеочередными выборами Президента Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Secki-2024.Az, в Украине зарегистрированы 600, в Молдове - 100 избирателей-граждан Азербайджана.

В посольствах Азербайджана в Киеве и Кишинеу созданы избирательные участки.

Голосование будет проходить 7 февраля с 08:00 до 19:00 по местному времени.

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