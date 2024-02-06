Освещать выборы в Азербайджане будут представители 109 международных СМИ

БАКУ/Trend/ - Представители 109 международных СМИ прибыли в Азербайджан для освящения президентских выборов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Это 216 человек, которые получили аккредитацию. Представителям азербайджанских СМИ не требуется проходить аккредитацию, им достаточно предъявить документ, подтверждающий их статус СМИ", - добавил он.



Панахов подчеркнул, в Азербайджане насчитывается более 6 миллионов избирателей, которые будут голосовать на 6 537 избирательных участков. Он также упомянул, что на 1000 избирательных пунктов установлены вебкамеры, зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей за выборами, из них 790 - международные наблюдатели.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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