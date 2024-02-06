В Азербайджане созданы все условия для участия людей с ограниченными возможностями здоровья на президентских выборах

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане людям с ограниченными возможностями предоставлены все условия для голосования на президентских выборах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"На избирательных участках созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая свободный доступ для всех желающих. Мы предоставили нашим избирателям все необходимое: специальные пандусы для инвалидов, а также бюллетени с шрифтом Брайля", - подчеркнул он.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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