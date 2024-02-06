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На президентских выборах в Азербайджане ожидается явка выше 74 процентов избирателей - Мазахир Панахов

Политика Материалы 6 февраля 2024 15:18 (UTC +04:00)
На президентских выборах в Азербайджане ожидается явка выше 74 процентов избирателей - Мазахир Панахов

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ/Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане ожидается явка выше 74 процентов избирателей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"В настоящий момент мы не можем точно предсказать, сколько людей придет голосовать. Мы можем лишь приблизительно судить об этом по настроению граждан. Однако я уверен, что процент явки будет выше, чем на прошлых выборах, то есть превысит 74 процента", - отметил он.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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