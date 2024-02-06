Веб-камеры будут работать с 07:30 до окончания избирательного процесса в Азербайджане - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Одним из главных требований на завтрашних выборах является полное обеспечение прозрачности.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на secki-2024.az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что для наблюдения за выборами на данный момент зарегистрировано 90 372 наблюдателя, среди которых 790 являются представителями авторитетных международных организаций.

Мазахир Панахов подчеркнул, что в избирательном процессе не будет проблем с прозрачностью.

"Веб-камеры установлены на 1 000 участках по всей стране, и они будут работать завтра с 07:30 вплоть до завершения процесса голосования. Проследить за происходящим в этих участках можно будет на официальном сайте ЦИК", - добавил он.

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