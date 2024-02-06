Избиратели за пределами Азербайджана также смогут воспользоваться правом голоса - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Избиратели, находящиеся за пределами Азербайджана в день президентских выборов, также смогут воспользоваться правом голоса.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран создано 49 избирательных участков.

"За этими участками закреплены имена более 23 тысяч избирателей", - подчеркнул он.

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