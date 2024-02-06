Джейхун Байрамов принял генерального секретаря СНГ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Сергея Лебедева, находящегося в Азербайджане для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня в рамках СНГ, перспективы сотрудничества, а также вопросы, связанные с наблюдением за внеочередными президентскими выборами.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан успешно продолжает двустороннее сотрудничество со странами СНГ, в том числе в рамках содружества, и отметил, что членство страны в содружестве способствует дальнейшему развитию отношений в социальной, культурной, гуманитарной сферах.

Подробно проинформировав о проделанной работе в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджанской Республике, которые состоятся 7 февраля текущего года, Джейхун Байрамов подчеркнул, что указанные выборы знаменательны тем, что впервые за более чем 30 лет они пройдут на освобожденных от оккупации территориях. Было доведено до сведения, что проведена вся подготовительная работа по организации выборов, а также приняты необходимые меры для наблюдения за выборами международными наблюдателями, а также представителями иностранных СМИ.

Глава МИД также упомянул, что министерством иностранных дел была проведена соответствующая работа с целью реализации избирательных прав граждан страны, проживающих за ее пределами, а также находящихся в длительной зарубежной командировке, в этом направлении было создано 49 избирательных участков в 37 зарубежных государствах.

Сергей Лебедев, выразив благодарность за приглашение принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Азербайджане, отметил, что профессиональное проведение подготовительных работ достойно похвалы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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