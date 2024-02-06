Высоко оцениваем подготовку к избирательному процессу в Азербайджане - Виктор Селиверстов

БАКУ /Trend/ - Мы высоко оцениваем подготовку к избирательному процессу в Азербайджане.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, об этом журналистам сказал координатор делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России Виктор Селиверстов.
Он отметил, что после наблюдения за процессом голосования на президентских выборах 7 февраля будут обсуждены итоги выборов.
Селиверстов добавил, что было зарегистрировано достаточно наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом.
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