Высоко оцениваем подготовку к избирательному процессу в Азербайджане - Виктор Селиверстов

БАКУ /Trend/ - Мы высоко оцениваем подготовку к избирательному процессу в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, об этом журналистам сказал координатор делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России Виктор Селиверстов.

Он отметил, что после наблюдения за процессом голосования на президентских выборах 7 февраля будут обсуждены итоги выборов.

Селиверстов добавил, что было зарегистрировано достаточно наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом.

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