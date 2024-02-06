В генконсульстве Азербайджана в Стамбуле созданы 2 избирательных участка в связи с президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Турции, консульства в Стамбуле и Карсе активно продолжают процесс подготовки к внеочередным президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля.

Как сообщили Trend в генконсульстве Азербайджана в Стамбуле, в генконсульстве организованы избирательные участки №53 и №54 третьего Ясамальского избирательного округа №17. Голосование будет проходить с 08:00 до 19:00 по местному времени.

В день выборов генконсульство обеспечит транспорт для избирателей, которые будут прибывать, в частности, из районов Кычичекмай, Султангази, Байрампаша Стамбула, а также из районов Османгази и Нилуфар провинции Бурса. Также, учитывая обращения граждан относительно использования права мобильного голосования, урны для голосования будут доставлены избирателям, которые не смогут сами прийти на избирательный участок.