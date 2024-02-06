Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам - Жакип Асанов

БАКУ /Trend/ - 6 февраля заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Таир Будагов встретился с делегацией, возглавляемой координатором группы международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), заместителем председателя Сената парламента Казахстана Жакипом Асановым.

Как сообщили Trend в ПЕА, Таир Будагов отметил, что страны, представленные в наблюдательной миссии МПА СНГ, имеют традиционные дружеские отношения друг с другом и разделяют общие духовные ценности своих народов. Он подчеркнул, что деятельность наблюдательных миссий МПА СНГ, в состав которых вошли в основном члены парламентов, имеет важное значение с точки зрения обмена опытом выборов между членами организации.

Таир Будагов заявил, что Азербайджан имеет опыт демократических выборов, и международное сообщество проявляет большой интерес к внеочередным президентским выборам. Отметив высокий уровень подготовки к выборам, заместитель председателя ПЕА сказал, что для местных и международных наблюдателей созданы необходимые условия для отслеживания всех этапов избирательного процесса.

Глава делегации Жакип Асанов проинформировал о составе и деятельности наблюдательной миссии МПА СНГ. Он отметил, что в рамках долгосрочного наблюдения за избирательным процессом они побывали в посольствах и консульствах Азербайджана в ряде стран СНГ, встретились с представителями Центральной избирательной комиссии и других государственных структур на территории страны, а также с кандидатами в президенты и членами их избирательных штабов. Он подчеркнул, что избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам, хорошо организована подготовка к выборам на избирательных участках в материально-техническом плане, а также положительно оценил условия, созданные для участия кандидатов в выборах.

Затем Таир Будагов ответил на вопросы членов делегации.