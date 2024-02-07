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Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2024 08:09 (UTC +04:00)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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Ханкенди /Trend/ - Избирательный участок избирательного округа №122 города Ханкенди обеспечен необходимыми техническими и методическими средствами, вывешены списки избирателей и информационные стенды, установлены кабинки для голосования избирателей, передает в среду Trend.

На избирательных участках определены места для секретаря и членов комиссии, а также наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов. Бюллетени уже доставлены на избирательный участок.

Таким образом, участок полностью готов к проведению президентских выборов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане пройдут президентские выборы. Для участия в президентских выборах зарегистрировано 7 кандидатов. Кандидатуры пяти из них были выдвинуты политическими партиями, двух - по собственной инициативе. 9 января завершилась регистрация кандидатов в президенты.

В списке избирателей имена 6 миллионов 478 тысяч 623 человек. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрированы 90 372 наблюдателя из 89 стран (790 из них представляют 72 международные организации).

Выборы охватывают всю территорию Азербайджана, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках смогут проголосовать более 23 тысяч избирателей.

За выборами будут наблюдать 190 международных медиаструктур. 216 их представителей зарегистрированы в качестве международных наблюдателей.

В день голосования избирателям, чье имя значится в списке избирателей, но не имеющим возможности прийти проголосовать на участки, в соответствии с требованием Избирательного кодекса, будет доставлена переносная урна для голосования.

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Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди (ФОТО)
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