Сегодня исторический день для Азербайджана - наблюдатель из Беларуси

БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана наступила новая эра.

Об этом в среду Trend сообщил заместитель Председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Тенгиз Думбадзе.

"Мы мониторим и хочу сказать, что мы, как представители СНГ и Беларуси, страны, где хорошо знают Азербайджан, переживаем и надеемся, что сегодня азербайджанский народ сделает правильный выбор. Даже до дня голосования видно, насколько страна готова, и все понимают, что это исторический день. Мы видим, что люди осознанно идут на голосование, как страна к этому подготовилась, и люди понимают, что для них наступила новая эра. Эта новая эра. Люди возвращаются в свои родные дома, и мы желаем от всей души, чтобы мир, царящий сегодня в Азербайджане, всегда сохранялся, и чтобы страна продолжала развиваться", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане началось голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.