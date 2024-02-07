Среди избирателей на президентских выборах в Азербайджане преобладают лица среднего возраста - председатель участка

БАКУ /Trend/ - Среди избирателей на президентских выборах в Азербайджане преобладают лица среднего возраста.

Об этом в среду Trend сообщил председатель избирательного участка №15 Эльшад Миранов.

"В настоящее время избирательный процесс на нашем участке идет очень хорошо. На мой взгляд, до конца выборов все будет происходить именно так. Я принимаю участие в выборах в течение многих лет. Люди, постоянно проживающие на этой территории, проявляют активность в избирательном процессе. Около 80 человек сегодня уже проголосовали", - добавил Э.Миранов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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