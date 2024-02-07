Подготовка к президентским выборам в Азербайджане проведена на самом высоком уровне - Генсек Совета МПА СНГ

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий прокомментировал СМИ начавшиеся внеочередные президентские выборы в Азербайджане на избирательном участке № 2 Сабаильского района (Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики), сообщает Trend.

«Мы изучили законодательствоАзербайджана и оно полностью соотвествует всем демократическим нормам, всем стандартам и могу отметить, что на сегодняшний день подготовка к выборам проведена на самом высоком уровне. Мы это подтверждаем встречами с кандитами в президенты Азербайджана, организаторами избирательного процесса, в том числе с представителями Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, министерства иностранных дел, парламента. Результаты выборов мы узнаем вечером, когда все наблюдатели посетят большое количество избирательных участков, мы соберемся вместе, подведем итоги и уже завтра на пресс-конференции сможем предварительные результаты огласить. Но окончательные наши заключения будут после того, как будут утверждены результаты выборов ЦИК», - сказал Дмитрий Кобицкий.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.