Сегодняшние президентские выборы в Азербайджане представляют особую значимость - избиратель

БАКУ/Trend/- Дедушка и внук Маггерамы Халиловы сегодня пришли на 18-й избирательный участок второго Бинагадинского округа номер 9, чтобы проголосовать на внеочередных президентских выборах.

Маггерам-старший сказал Trend, что 8-летний внук всю ночь ждал, что пойдет с дедушкой на участок первый раз в жизни.

66-летний Маггерам Халилов сказал, что всегда принимает участие в голосовании.

"В этом году это особенно важно, так как голосование идет на на всей территории единого Азербайджана. Мы, граждане, очень рады этому. И в развитии экономики в стране тоже есть и будут успехи ", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.