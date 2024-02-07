Партнеры по СНГ заинтересованы в полном восстановлении мира на Южном Кавказе - Сергей Лебедев

БАКУ /Trend/ - Партнеры по Содружеству Независимых Государств (СНГ) заинтересованы в полном восстановлении мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от организации Сергей Лебедев, который наблюдает за процессом голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане на избирательном участке номер 38 Насими-Сабаильского избирательного округа номер 23 (Музейный центр Баку).

"Откровенно скажу, мы соседи ваши, партнеры по СНГ тоже крайне заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе были полностью восстановлены мир, стабильность и созданы условия для дальнейшего поступательного развития. В этих усилиях принимают активное участие не только Российская Федерация, но и соседние государства - Грузия, Иран, Турция. И искренне желаем, чтобы эти коллективные усилия по полному восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе, увенчались успехом и как можно быстрее", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.