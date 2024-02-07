Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2024 14:16 (UTC +04:00)
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Избиратели Наримановского, Низаминского и Бинагадинского районов города Баку активно голосуют на президентских выборах в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, голосование на участках №21, №22, №23, Наримановсокого, Низаминского и Бинагадинского избирательного округа №18, организованных в средней школе №312, проходит при большой активности избирателей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости