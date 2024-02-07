Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане проходит по всем канонам демократии – представитель ТЮРКПА

ХАНКЕНДИ/Trend/ - Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане проходит по всем канонам демократии.

Об этом сказал в среду Trend представитель Парламентской Ассамблеи тюркcких государств (ТЮРКПА), депутат парламента Казахстана Абзал Куспан.

«Мы сегодня специально прибыли сперва в город Шуша и ныне находимся в Ханкенди. Вчера мы были в городе Баку. Какие-либо нарушения с нашей стороны замечены не были. Поэтому уже можно считать, что выборы в Азербайджане, в том числе в городе Ханкенди, в городе Шуша состоялись», - отметил он.

Куспан также выразил свое восхищение строительными и восстановительными работами на освобожденных территориях Азербайджана.

«Мы увидели, что за все это время, за 30 лет, сепаратисты здесь ничего не строили. Все уничтожили. Как себя ведет враг? Рушит все, что до него было построено. А вот за довольно кратчайший срок азербайджанский народ и правительство здесь столько новых строений создало. Мы своими глазами видели, как здания, в том числе церкви, в городе Шуша уже восстанавливаются. Азербайджанский народ никого по национальности и религиозной вероисповеданию не делит», - заключил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.