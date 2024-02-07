Граждане Азербайджана идут на выборы, как на праздник - депутат из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Очень много людей участвуют в голосовании на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Об этом сказал в среду Trend депутат Мажилиса Парламента Казахстана Айдос Сарым.

"Сегодня с утра мы были в Сумгайыте, а сейчас мы продолжаем работу в Баку. Везде, где мы побывали, на всех участках, мы видим очень много народа. Наблюдаем огромную активность среди людей. Люди идут на голосование, действительно, как на праздник. Видно, что они осознают важность этих выборов", - подчеркнул депутат.

Он упомянул, что это важный исторический день для Азербайджана, так как выборы проходят впервые за период независимости на всей территории страны.

"Рано утром, в основном, приходили взрослые, старшее поколение, а сейчас уже все - и молодежь, и люди среднего возраста активно идут, чтобы выполнить свой конституционный долг, проголосовать на этих выборах. Я думаю, это прекрасно", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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