Избиратели Насиминского и Сабаильского районов Баку проявили высокую активность на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Избиратели в Насиминском и Сабаильском районах города Баку проявили высокую активность на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Об этом Trend сообщила председатель организованного в средней школе № 160 избирательного участка №31 Насими-Сабаильского избирательного округа № 23 Фаина Алекперова.

"Избиратели проявили большую активность. В выборах приняло участие большое число пожилых людей и молодежи. Были созданы все условия для голосования", - сказала она.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.