По сравнению с другими странами в Азербайджане наблюдается очень высокая активность избирателей – наблюдатель из Таджикистана

БАКУ/Trend/ - По сравнению с президентскими выборами в других странах в Азербайджане наблюдается очень высокая активность избирателей.

Об этом сказал в среду Trend член группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Дилшод Рахмон.

"На протяжении двух дней, предшествующим выборам, мы встречались с руководством органов, которые непосредственно занимаются организацией выборов, с руководством Конституционного суда, ЦИК и партий, кандидаты которых принимают участие в президентских выборах. С момента открытия с 8 утра мы посетили несколько избирательных участников, и по сравнению с президентскими выборами в других странах (я восьмой раз принимаю участие в таких выборах как международный наблюдатель) в Азербайджане очень активный процесс, избиратели стоят в очереди. Сначала мне показалось, что выборы в Азербайджане – это обязанность, как в некоторых европейских странах, но здесь все говорит о высокой правовой культуре и просвещении населения, гражданской ответственности, так как каждый принимает участие в политической жизни государства. Особенно отмечу большое количество молодежи в избирательном процессе. Каких-либо нарушений в избирательном процессе не наблюдается", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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