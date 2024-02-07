Названы результаты явки избирателей на президентских выборах в Азербайджане по состоянию на 15:00 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Стали известны результаты явки избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане по состоянию на 15:00.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщил начальник информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Фарид Оруджев.

Было отмечено, что явка избирателей по республике на внеочередных президентских выборах составляет 60,54 процента. Проголосовало 3 миллиона 922 тысячи 187 человек.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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