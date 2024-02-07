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Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2024 16:33 (UTC +04:00)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Избиратели Ясамальского района города Баку продолжают активно принимать участие на президентских выборах в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, голосование на участке №4 Ясамальского первого избирательного округа №15, организованного в Бакинском базовом медицинском колледже №2, проходит при большой явке избирателей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
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