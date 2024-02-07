Зангиланцы с радостью и гордостью участвуют в выборах Победы - председатель избирательного участка

БАКУ /Trend/ - Сегодня для нас исторический день. Потому что впервые выборы проводятся на освобожденных от армянской оккупации землях. Наш участок расположен в административном здании "Dost Aqropark" в селе Алыбейли Зангиланского района. В настоящее время избирательный процесс идет в соответствии с законодательством, наблюдается высокая явка избирателей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сайту secki-2024.az сообщила председатель избирательного участка №61 Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Гюльназ Махмудова.

Она подчеркнула, что зарегистрированные избиратели активно приходят на участок, чтобы проголосовать.

"Для людей в буквальном смысле слова это праздник. Зангиланцы, которые через тридцать лет вернулись в родные края, и на этот раз навсегда, с радостью и гордостью участвуют в выборах Победы", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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