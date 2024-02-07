Наблюдается невероятно высокое количество голосующих на президентских выборах в Азербайджане - Oracle Advisory Group

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается невероятно высокое количество избирателей в президентских выборах.

Об этом в среду Trend сказала представитель американской организации Oracle Advisory Group Влада Галан.

Связав высокий процент явки избирателей с воодушевлением победой в Карабахе, Влада Галан подчеркнула, что такой показатель очень радует.

"Сегодня вечером мы объявим результаты экзит-пола на нашей пресс-конференции в 19:30. Наблюдается невероятный рост активности избирателей. Мы наблюдали это в нашем утреннем отчете, указывающем на более высокую явку избирателей на этих выборах", - подчеркнула она.

По словам представителя Oracle Advisory Group, на сегодняшний день организацией установлено 20 станций в центре обработки данных.

"Как только эти данные поступают с мест, они загружаются и отправляются в группу проверки контроля качества, которая в настоящее время базируется в Баку. Оттуда они направляются в процессинговый центр в Нью-Йорке для обработки данных. В настоящее время организация обработала данные за два отчетных периода, остался еще один.

Oracle Advisory Group и ее партнеры активно работают в Азербайджане с 2000 года. Нынешние партнеры Oracle Advisory Group, которые постоянно связаны с компанией, принимают активное участие. Сегодняшний день знаменует собой пятые выборы, проведенные в Азербайджане, наряду с одним конституционным референдумом. Для этих конкретных выборов мы провели предвыборный опрос, результаты которого были объявлены в прошлую пятницу в Карабахе. Кроме того, сегодня мы проводим экзит-пол, цель которого - опросить более 60 000 избирателей к концу дня до закрытия избирательных участков", - отметила она.

По ее словам, для проведения этого экзит-пола Oracle Advisory Group охватила 40 избирательных округов (более 500 избирательных участков).

"Это включало шесть избирательных округов в Карабахском регионе, что является важным историческим моментом. Это первый случай, когда был проведен мониторинг на этих избирательных округах, и мы являемся первой западной компанией, получившей доступ в регион для проведения подобных опросов", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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