ЦИК Азербайджана проводит очередной брифинг - объявлена ​​явка избирателей до 17:00 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты внеочередных президентских выборов в Азербайджане по состоянию на 17:00, передает Trend.

Как сообщил глава Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Фарид Оруджев, на внеочередных президентских выборах явка избирателей по стране составила 70,85 процента.

"Проголосовало 4 590 075 человек", отметил он.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках правом голоса будут пользоваться более 23 тысяч избирателей.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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