БАКУ /Trend/ - Обнародована активность на президентских выборах избирателей на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Азербайджана Фарид Оруджев.

По его словам, по состоянию на 17.00 явка избирателей в Агдамском городском избирательном округе № 118 составила 74,88 процента, в Агдамском сельском избирательном округе № 119 - 73,08 процента, в Джабраил-Губадлинском избирательном округе № 120 - 74,36 процента, в Лачинском избирательном округе № 121 - 76,12 процента, в Ханкендинском избирательном округе № 122 - 75,07 процента, в Кяльбаджарском избирательном округе № 123 - 74,24 процента, в Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендском избирательном округе №124 - 73,25 процента, в Зангилан-Губадлинском избирательном округе № 125 - 76,13 процента.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК предоставит предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках правом голоса смогут воспользоваться более 23 тысяч избирателей.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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