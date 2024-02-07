На избирательных участках в Азербайджане демонстрируется серьезный уровень ответственности - наблюдатель из РФ

БАКУ /Trend/ - На избирательных участках в Азербайджане демонстрируется серьезный уровень ответственности.

Об этом в среду Trend сказал член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

"Я увидел сегодня то, что увидели тысячи, десятки, сотни тысяч других участников избирательного процесса. Я увидел огромную радость, высокий энтузиазм и достаточно серьезный уровень ответственности по отношению к происходящему событию. Впервые за три десятилетия выборы в Азербайджане проходят на всей территории Азербайджана, включая освобожденные территории. Это, конечно, не могло не произвести впечатление на азербайджанских избирателей, и это, конечно, не могло не придать в общем-то рутинному, достаточно юридически обычному процессу выборов праздничности, ощущения большого праздника и подъема, душевного подъема. Это первое. Второе - это высокий уровень приветливости и проявления теплых и радостных эмоций к нам, международным наблюдателям из Российской Федерации. Это говорит об очень теплых отношениях, очень близких, очень доверительных между Россией и Азербайджаном, между российским и азербайджанским народами. И мы, россияне, конечно, очень рады, что, судя по сегодняшнему дню, у азербайджанского народа были все возможности для того, чтобы открыто, прозрачно, честно и справедливо сделать свой выбор, высказать свою позицию и свой взгляд на дальнейшее развитие своего государства", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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