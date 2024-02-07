Активность избирателей на внеочередных президентских выборах крайне высокая - председатель избирательного участка

БАКУ /Trend/ - Активность избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане крайне высокая.

Об этом в среду сказала Trend председатель избирательного участка №9 Сабаильского избирательного округа №7 Нияр Акперова.

"Граждане голосуют с душевным подъемом, это касается и людей преклонного возраста, и представителей молодежи. Все свободно изъявляют свою волю. На нашем избирательном участке на данный момент проголосовало около 700 избирателей", - подчеркнула председатель избирательного участка.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках правом голоса смогут воспользоваться более 23 тысяч избирателей.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.