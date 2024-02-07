Главное впечатление - очень большое количество активных избирателей, везде очереди - Игорь Коротченко

БАКУ/ Trend/ - Главное впечатление - очень большое количество активных избирателей, везде очереди.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко, который находится в Азербайджане в связи с внеочередными президентскими выборами.

"Мы с группой коллег сегодня посетили 6 избирательных участков - 5 в Баку и 1 в пригороде столицы" - сказал он.

Коротченко отметил, что организация избирательного процесса и работа избирательных комиссий прошли очень четко. "Все очень квалифицированно. Я бы сказал, даже образцово. И, очевидно, явка будет рекордной. И вообще, складывается такое мнение, что тому, как надо проводить по демократическим стандартам выборные процессы, целый ряд стран Евросоюза, в частности Франция, которая пытается укусить Азербайджан, критиковать его, могла бы поучиться у Азербайджана. Поучиться стандартам демократии, вместо того, чтобы заниматься вот такой вот дешевой демагогией, что свойственно сегодня и для Парижа, и для ряда других европейских столиц", - сказал он.

Отметим, что американская организация "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан обнародовала результаты exit poll, проведенного в ходе президентских выборов в Азербайджане.

Таким образом, по данным организации, на состоявшихся в среду выборах президента Азербайджана 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

1,8 процента избирателей проголосовали за Захида Оруджа, 1,5 процента голосов получил Фазиль Мустафа, 1,2 процента - Гудрат Гасангулиев, 0,9 процента - Рази Нуруллаев, 0,4 процента - Эльшад Мусаев, 0,3 процента - Фуад Алиев.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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