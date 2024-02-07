Центр социальных исследований: 92,4% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - ООО "Центр социальных исследований Азербайджана" в среду обнародовал предварительные результаты exit poll, который проводился на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, согласно данным exit poll, 92,4 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Так, по данным организации, 0,4 процента избирателей проголосовали за Фуада Алиева, 1,6 процента - Гудрат Гасангулиев, 0,8 процента - Эльшад Мусаев, 2 процента голосов получил Фазиль Мустафа, 0,6 процента - Рази Нуруллаев, и 2,2 процента - Захид Орудж.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.