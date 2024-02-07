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Вице-президент ПА ОЧЭС поблагодарил избирателей за широкое участие в голосовании на президентских выборах в Азербайджане

Политика Материалы 7 февраля 2024 20:39 (UTC +04:00)
Вице-президент ПА ОЧЭС поблагодарил избирателей за широкое участие в голосовании на президентских выборах в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Глубоко признателен за интерес и широкое участие в процессе голосовании.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал член парламента Румынии, вице-президент Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества Даниэль Константин в ходе пресс-конференции.

"В связи с голосованием у нас было много встреч, но я думаю, что самая важная - это встреча, которую мы провели с председателем Центральной избирательной комиссии. Мы обсудили, как они организованы в этот день, и я хотел бы еще раз поблагодарить за эту очень хорошую встречу. Сегодня мы посетили множество избирательных участков, провели обсуждения с избирателями и теми, кто следит за избирательным процессом. Должен сказать вам, что я был и остаюсь глубоко, глубоко признателен за значительный интерес и широкое участие в процессе голосования, что, по моему мнению, является основополагающим для демократии и свободы выражения мнений",- сказал он.

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