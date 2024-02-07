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Азербайджан
Политика
В ЦИК Азербайджана проходит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Политика
Материалы
7 февраля 2024 21:44 (UTC +04:00)
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Новости
БАКУ/Trend/ - В ЦИК Азербайджана проходит брифинг.
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В посольстве Азербайджана в Украине завершилось голосование на президентских выборах
21:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обнародована итоговая явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане
21:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Растущий авторитет Азербайджана на международной арене всегда вызывал у нас гордость - Реджеп Тайип Эрдоган
21:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
В ЦИК Азербайджана проходит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
21:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
21:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Жители Гянджи отмечают победу Ильхама Алиева на президентских выборах (ВИДЕО)
21:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Шуше проходит праздничное шествие в связи с победой Ильхама Алиева на президентских выборах (ВИДЕО)
21:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева
21:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Виктор Орбан позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
21:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
В парке Центра Гейдара Алиева в Баку празднуют победу Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО/ВИДЕО)
21:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избиратели в Азербайджане проявили высокую активность во время выборов - итальянский депутат
21:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Активное участие избирателей в выборах в Азербайджане является показателем демократии - румынский депутат
21:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Внеочередные выборы в Азербайджане были одни из технически хорошо организованных - грузинский депутат
20:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
Международные наблюдатели активно посещали избирательные участки в Азербайджане - грузинский парламентарий
20:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Выборы в Азербайджане прошли прозрачно и в соответствии с международными стандартами - член делегации итальянского парламента
20:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Вице-президент ПА ОЧЭС поблагодарил избирателей за широкое участие в голосовании на президентских выборах в Азербайджане
20:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
На президентских выборах в Азербайджане нарушений не зарегистрировано - наблюдатель
20:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Граждане Азербайджана в Турции активно голосовали на президентских выборах
20:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Главное впечатление - очень большое количество активных избирателей, везде очереди - Игорь Коротченко
20:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Александр Лукашенко позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
20:18 (UTC+04)
Политика
Материалы
Мониторинговый центр "Rəy": 92,6% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева
20:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
20:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Центр социологических исследований: 92,4% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева
20:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
На президентских выборах в Азербайджане была очень высокая явка избирателей - Oracle Advisory Group
19:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
На улицах Баку празднуют победу Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО/ВИДЕО)
19:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Начался подсчет бюллетеней в связи с прошедшими в Азербайджане президентскими выборами
19:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
В exit-poll "Oracle Advisory Group" на президентских выборах в Азербайджане приняли участие 63 тысячи избирателей
19:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обнародовано число избирателей, проголосовавших в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге на 17:00
19:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
На президентских выборах в Азербайджане в избирательном округе №30 проголосовал самый молодой избиратель - секретарь комиссии
19:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Oracle Advisory Group: 93,9% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева (ФОТО)
19:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Пакистане завершилось голосование в связи с выборами президента Азербайджана
19:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Захарова поставила армянского журналиста на место (ВИДЕО)
19:08 (UTC+04)
Армения
Материалы
Обнародована явка на президентских выборах избирателей в Нахчыване по состоянию на 17:00
19:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах (ФОТО)
19:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане проходят очень прозрачно, избиратели проявляют высокую активность - член парламента Мексики
18:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы избирательные округа в Азербайджане с самой высокой и самой низкой явкой избирателей на президентских выборах
18:51 (UTC+04)
Политика
Материалы
Международные наблюдатели на президентских выборах в Азербайджане полностью информируются по интересующим их вопросам - член IPC
18:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избиратели в Азербайджане продолжают активно участвовать в президентских выборах (ФОТО)
18:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане организован на высоком уровне - депутат Госдумы РФ
18:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Активность избирателей на внеочередных президентских выборах крайне высокая - председатель избирательного участка
18:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
В голосовании на президентских выборах в Азербайджане принимают участие много студентов - наблюдатель
18:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избирательные участки на президентских выборах в Азербайджане переполнены - международный наблюдатель
18:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
На внеочередных президентских выборах в Азербайджане голосуют семьями (ФОТО)
18:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
На избирательных участках в Азербайджане демонстрируется серьезный уровень ответственности - наблюдатель из РФ
18:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Граждане Азербайджана в Латвии проявляют активность на президентских выборах (ФОТО)
18:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обнародована активность на президентских выборах избирателей на освобожденных территориях Азербайджана
18:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
Граждане Азербайджана активно приезжают в Вашингтон из разных штатов для голосования на президентских выборах (ФОТО)
18:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обнародована активность избирателей в Ханкенди
18:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сотрудники AZAL, находящиеся за рубежом, принимают участие в выборах (ФОТО)
18:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
В селе Хыналыг Губинского района наблюдается активная явка избирателей (ФОТО/ВИДЕО)
18:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Наблюдается невероятно высокое количество голосующих на президентских выборах в Азербайджане - Oracle Advisory Group
17:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Российский "Первый канал" осветил процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане (ВИДЕО)
17:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Зангиланцы с радостью и гордостью участвуют в выборах Победы - председатель избирательного участка
17:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Проблем с интернетом в Азербайджане нет - министерство
17:35 (UTC+04)
Общество
Материалы
К 17:00 явка избирателей по Азербайджану составила 70,85% (ВИДЕО)
17:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
На избирательном участке №33 в поселке Гобу зафиксирована активность избирателей - председатель (ФОТО)
17:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
В процессе голосования в посольстве Азербайджана в Эстонии молодежь выделяется особой активностью (ФОТО)
17:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
До 16:00 от представителей СМИ поступала одна жалоба - Совет прессы Азербайджана
17:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Жители Гадрута активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
17:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Граждане Азербайджана во Франции активно участвуют в процессе голосования на внеочередных президентских выборах (ФОТО)
17:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане проходят открыто - наблюдатель от IPC
17:18 (UTC+04)
Политика
Материалы
Председатель Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
17:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избирательный процесс в Азербайджане проводится в соответствии со всеми избирательными законами – сербский наблюдатель
17:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
Я проголосовала за процветающее будущее Азербайджана - 117-летняя бабушка Саялы (ФОТО)
17:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане организован прозрачно - избирательница
17:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
В посольстве Азербайджана в Венгрии продолжается голосование на президентских выборах (ФОТО)
16:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане находятся в центре внимания международной прессы (ФОТО)
16:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане проходят четко и прозрачно - известный исполнитель Вагиф Нагиев (ФОТО)
16:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Старейшая избирательница Азербайджана проголосовала на президентских выборах
16:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Центр мониторинга "Rəy" назвал результаты "exit poll" в Азербайджане до 16:00
16:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
На президентских выборах в Азербайджане наблюдается впечатляющая активность избирателей - председатель избирательной комиссии
16:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Экипажи всех кораблей ASCO проголосовали на выборах президента Азербайджана
16:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Ветераны Карабахской войны с большим воодушевлением участвуют в президентских выборах - наблюдатель
16:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избиратели Ясамальского района Баку продолжают активно голосовать на президентских выборах (ФОТО)
16:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
98-летний житель Хатаинского района Баку воспользовался правом голоса (ФОТО/ВИДЕО)
16:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
В посольстве Азербайджана в Великобритании продолжается процесс голосования (ФОТО)
16:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
С самого утра наблюдается беспрерывная активность избирателей на президентских выборах в Азербайджане - председатель избирательной комиссии
16:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Члены сборной Азербайджана по дзюдо проголосовали в Париже (ФОТО)
16:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане - это способ сделать голос молодежи услышанным - 18-летний избиратель
16:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Граждане Азербайджана активно голосуют в Дубае и Тебризе (ФОТО)
16:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Госслужба специальной связи и информационной безопасности и Агентство развития медиа Азербайджана распространили совместное заявление
16:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Зангилан-Губадлинском избирательном округе проголосовало более 71 процента избирателей
16:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Активность избирателей на президентских выборах в Азербайджане не снижается (ФОТО)
16:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избирательная активность в Шуше на президентских выборах в фотографиях (ФОТО/ВИДЕО)
16:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы результаты явки избирателей в Ханкенди на президентских выборах на 15:00
16:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
Выборы в Азербайджане проходят гладко - наблюдатель из Турции
16:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Председатель ЦИК Азербайджана проголосовал на президентских выборах
16:01 (UTC+04)
Политика
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Президентские выборы являются историческим процессом для всего Азербайджана - представитель парламента Грузии
16:00 (UTC+04)
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В посольстве Азербайджана в Китае завершилось голосование на президентских выборах (ФОТО)
15:55 (UTC+04)
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Проведение президентских выборов на всей территории Азербайджана – значимый момент – латвийский журналист
15:52 (UTC+04)
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Парламентарий из Италии впечатлен активностью среди молодых избирателей в Азербайджане (ФОТО)
15:50 (UTC+04)
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Участие избирателей в президентских выборах в Азербайджане увеличивается - председатель участка
15:48 (UTC+04)
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В 2024 году на выборах президента Азербайджана выросла активность - Михаил Гусман
15:46 (UTC+04)
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Азербайджанская молодежь активно участвует в выборах - наблюдатель из Пакистана
15:45 (UTC+04)
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По сравнению с другими странами в Азербайджане наблюдается очень высокая активность избирателей – наблюдатель из Таджикистана
15:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы результаты явки избирателей на президентских выборах в Азербайджане по состоянию на 15:00
15:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
В ЦИК Азербайджана прошел брифинг (ВИДЕО)
15:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Процесс голосования в Шуше организован на очень высоком уровне - избиратель
15:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
На избирательном участке в посольстве Азербайджана в Швейцарии продолжается голосование на президентских выборах
15:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Результаты президентских выборов в Азербайджане позволят еще больше улучшить жизнь в стране – избиратель
15:25 (UTC+04)
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Материалы
На президентских выборах в Азербайджане проголосовала старейшая избирательница Нахчывана
15:23 (UTC+04)
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В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента Азербайджана
15:22 (UTC+04)
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Распространились реальные кадры боев, снятые во время антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе (ВИДЕО)
15:19 (UTC+04)
Общество
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В Хатаинском районе Баку активно проходит голосование на президентских выборах (ФОТО)
15:18 (UTC+04)
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За ходом президентских выборов в селе Алыбейли Зангиланского района следят 11 наблюдателей (ФОТО)
15:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Джейхун Байрамов поздравил с повторным назначением главу МИД Казахстана Мурата Нуртлеу
15:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Шуше наблюдается высокая избирательная активность - председатель избирательного участка
15:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Граждане Азербайджана идут на выборы, как на праздник - депутат из Казахстана
15:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане проходят по всем международным демократическим нормам – наблюдатель из Кыргызстана
15:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане окажут большое влияние на будущее народа - избиратель
14:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Очередь у дверей избирательного участка с 8 утра не останавливается - председатель избирательной комиссии
14:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане определяют будущее развитие и дальнейший путь страны - 77-летний избиратель
14:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане проходит спокойно, в рабочей обстановке - депутат из Молдовы
14:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане проходит по всем канонам демократии – представитель ТЮРКПА
14:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избиратели ряда районов Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
14:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана проголосовал на президентских выборах
14:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
Уверен, что итоговый результат выборов будет благоприятным для Азербайджана - наблюдатель из Пакистана
14:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы 2024 года в Азербайджане уникальны – писатель Анар
14:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане проходят организованно – наблюдатель из России
14:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Министр науки и образования Азербайджана проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
13:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
До 12:00 жалоб от представителей СМИ не поступало - Совет прессы Азербайджана
13:54 (UTC+04)
Общество
Материалы
Сегодняшние президентские выборы в Азербайджане - это праздник - Флора Керимова
13:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Центр мониторинга "Rəy" назвал результаты "exit poll" до 13:00
13:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
На президентских выборах в Азербайджане наблюдается большое количество избирателей - наблюдатель из Ирака
13:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Независимый кандидат Фуад Алиев проголосовал на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
13:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
Министр экономики Азербайджана проголосовал на президентских выборах
13:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сегодняшние президентские выборы в Азербайджане - ключевое событие в жизни страны – наблюдатель из РФ
13:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Опыт Азербайджана в демократических выборах впечатляет - наблюдатель из Ирака
13:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избиратели округа Насими-Сабаил активно голосуют на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
13:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
Избирательный процесс в Азербайджане соответствует законодательным нормам - российский политолог
13:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Количество иностранных наблюдателей говорит о глобальной значимости президентских выборов в Азербайджане - наблюдатель ПА ОЧЭС
13:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЦИК Азербайджана назвал результаты явки избирателей в Ханкенди на президентских выборах на 12:00
12:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сегодняшние президентские выборы в Азербайджане являются историческими - Кубанычбек Омуралиев
12:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Жители Ясамальского района Баку активно голосуют на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
12:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
12:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сегодня исторический день для азербайджанского народа - член Верховной Рады Украины
12:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Делегация Организации тюркских государств прибыла на избирательный участок для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане (ФОТО)
12:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев проголосовал на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
12:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Глава Исполнительной власти Баку проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
12:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане проходят четко и демократично - избиратель
12:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы результаты явки избирателей на президентских выборах в Азербайджане на 12:00
12:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЦИК Азербайджана провел очередной брифинг
12:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Голосуя на выборах, я выполняю свой гражданский долг - избирательница
12:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
Кандидат от Партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев проголосовал на президентских выборах
12:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Интерес иностранных наблюдателей к выборам в Азербайджане очень большой - Сергей Лебедев
12:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президентские выборы в Азербайджане проходят на высоком уровне - избиратель
12:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Партнеры по СНГ заинтересованы в полном восстановлении мира на Южном Кавказе - Сергей Лебедев
12:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Гурбан Гурбанов проголосовал на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
11:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
В ходе президентских выборов в Азербайджане соблюдены все меры безопасности - избиратель
11:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Наблюдается высокая активность избирателей, потому что впервые выборы проходят на всей территории Азербайджана - Сергей Марков
11:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Голосование в избирательном участке №14 в Ханкенди проходит абсолютно прозрачно - председатель участка
11:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане определят вектор движения государства вперёд - Игорь Коротченко
11:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Председатель Центробанка Азербайджана проголосовал на президентских выборах
11:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Выборы проходят абсолютно прозрачно - наблюдатель
11:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Глава МЧС Азербайджана проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
11:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Самая высокая явка избирателей на президентских выборах наблюдается в Ханкенди
11:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Независимый кандидат Захид Орудж проголосовал на президентских выборах в Азербайджане
11:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
За президентскими выборами в Азербайджане наблюдает рекордное количество наблюдателей от НПО (ФОТО)
11:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Результаты президентских выборов будут особенно важны как для Азербайджана, так и для региона в широком смысле - наблюдатель из Боснии и Герцеговины
11:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
Граждане Азербайджана участвуют в "exit poll" на высоком уровне с сохранением полной конфиденциальности - Oracle Advisory Group (ФОТО/ВИДЕО)
11:24 (UTC+04)
Политика
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