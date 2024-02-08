БАКУ /Trend/ - Обнародованы данные по явке на выборах Президента Азербайджана избирателей в Нахчыване.

Как сообщает Trend, явка избирателей по состоянию на 19:00 составила 82.09 процента.

Всего проголосовали 234 408 человек:

Шарур-Садаракский избирательный округ № 1 - 39 572 человека (82.76%),

Шарур-Кенгерлинский избирательный округ № 2 - 39 482 человек (82.21%),

Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ № 3 - 39 217 человек (82.36%),

Нахчыванский городской избирательный округ № 4 - 38 800 человек (82.05%),

Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ № 5 - 39 417 человека (82.04%),

Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 6 - 37 920 человек (81.14%).

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

Отметим, что Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.