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Президент Ирака позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 7 февраля 2024 22:19 (UTC +04:00)
Президент Ирака позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 7 февраля Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, высказана уверенность в расширении сотрудничества.

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