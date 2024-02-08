Захид Орудж поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Избирательный штаб кандидата в президенты Захида Оруджа распространил заявление, сообщает Trend.

В заявлении говорится, что в Азербайджане были созданы большие возможности для всех политических партий, независимых организаций и объединений, а также для тех, кто выдвигался на президентские выборы по собственной инициативе, обеспечены возможности их участия в выборах. Воспользовавшись этой возможностью, Захид Орудж так же решил баллотироваться на президентских выборах в качестве независимого кандидата. Избирательный штаб кандидата в президенты Захида Оруджа, созданный в короткие сроки, начал кампанию по сбору подписей, они были представлены в Центральную избирательную комиссию, кандидатура Захида Оруджа была зарегистрирована.

Отмечено, что активная агитационная работа, начатая 15 января, охватила всю территорию страны в соответствии с планом Избирательного штаба. На встречах в столице и регионах с участием тысяч избирателей была представлена платформа кандидата в президенты Захида Оруджа, на местах были выслушаны вопросы, волнующие население. Также подчеркнуто, что Центральная избирательная комиссия создала благоприятные условия и возможности для проведения кандидатами свободной пропаганды на телевидении, радио и в прессе.

"Хотя конкурировать на выборах с Ильхамом Алиевым, который привел наш народ к Победе, превратил Азербайджан в Победоносную Страну, было очень сложно, эти выборы дали нашей команде положительный опыт и создали возможность более тесного общения с народом. Основываясь на заключении наших наблюдателей, считаем предварительные результаты выборов показателем воли азербайджанского народа и сердечно поздравляем кандидата от партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева, вновь избранного Президентом Азербайджанской Республики, с победой на выборах", - говорится в заявлении.

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