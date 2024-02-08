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В Азербайджане президентские выборы прошли по высоким стандартам - наблюдатель из Турции

Политика Материалы 8 февраля 2024 09:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане президентские выборы прошли по высоким стандартам - наблюдатель из Турции

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане президентские выборы прошли по высоким стандартам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал член турецкой делегации Азиатской парламентской ассамблеи Ильяс Топсакал в ходе пресс-конференции в Баку.

"Наша делегация была во многих странах мира, но именно в Азербайджане мы были поражены высоким стандартам организации, которая была предоставлена лицам, желающим воспользоваться правом голоса", - отметил он.

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