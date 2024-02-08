Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 8 февраля Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Глава государства Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя всестороннего развития и прогресса нашей страны. Касым-Жомарт Токаев отметил важность того, что Азербайджан под руководством главы нашего государства добился больших успехов во всех сферах и международные позиции нашей страны еще более укрепились.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-казахстанские дружественные и братские отношения будут укрепляться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.