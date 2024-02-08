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Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 8 февраля 2024 10:29 (UTC +04:00)
Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 8 февраля Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Глава государства Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя всестороннего развития и прогресса нашей страны. Касым-Жомарт Токаев отметил важность того, что Азербайджан под руководством главы нашего государства добился больших успехов во всех сферах и международные позиции нашей страны еще более укрепились.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-казахстанские дружественные и братские отношения будут укрепляться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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