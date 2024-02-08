Президент Ильхам Алиев был верен народу во многих опасных ситуациях и он защищает интересы страны – Игорь Коротченко

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев был верен народу во многих опасных ситуациях и он защищает интересы страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем Телеграм-канале написал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Победа Президента Ильхама Алиева была определена волей народа с самого начала. Он был верен народу во многих опасных ситуациях и он защищает интересы страны.

Друзья Азербайджана, главы государств поздравляют Президента Ильхама Алиева с уверенной победой. Мы тоже этому рады. Президент Ильхам Алиев также является другом российского государства. Обе страны и впредь будут партнерами в политическом и экономическом планах", - говорится в публикации.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!