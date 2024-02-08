СМИ Азербайджана проявили профессионализм в освещении избирательного процесса - Совет печати

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана, как и во всех избирательных процессах, сосредоточил внимание на деятельности СМИ на внеочередных президентских выборах 7 февраля. Принцип работы структуры в связи с этим в основном охватывал три направления - мониторинг органов медиа в предвыборный период, режим "горячей линии" и наблюдение на избирательных участках.

Об этом в четверг Trend сообщили в Совете печати.

Было отмечено, что в преддверии выборов группа мониторинга Совета печати Азербайджана ознакомилась с материалами, регулярно публикуемых СМИ страны. Результаты мониторинга дали основание говорить о том, что азербайджанская журналистика в ходе избирательной кампании чутко подошла к формированию атмосферы справедливой конкуренции, обеспечила реализацию права общества на получение объективной информации (не было случаев "черного пиара").

Режим "горячей линии", созданный в Совете печати в день выборов, был в распоряжении журналистов с момента начала голосования и до его окончания. В течение дня было всего одно обращение по городскому и мобильному телефонным номерам совета, работающим в этом режиме. Обращение посупило от иностранного СМИ. По данному обращению было установлено, что, поскольку данное иностранное СМИ не аккредитовано в Азербайджане, освещение им процесса выборов невозможно. Автор обращения был проинформирован об этом с разъяснением требований законодательства Азербайджана.

Члены правления Совета печати, зарегистрированные в качестве журналистов и официальных наблюдателей, а также отдельные представители осуществляли мониторинг условий, созданных для освещения журналистами процесса на избирательных участках в столице и различных регионах республики, налаживали личные контакты с представителями СМИ. Целью этого наблюдения, как и создания режима "горячей линии" было оперативное предотвращение недоразумений, возможных препятствий, которые могли бы возникнуть в связи с деятельностью журналистов в день выборов.

Анализ работ, проведенный по обоим направлениям, показал, что журналисты в день выборов выполняли свои профессиональные обязанности совершенно свободно, без каких-либо препятствий. Знаменательным моментом является то, что Центральная избирательная комиссия, Агентство по развитию медиа и отдельные государственные органы проявили чуткое отношение к различным проявлениям активности СМИ, вытекающим из их полномочий. Их оперативные подходы стали важными с точки зрения предупреждения формирования неправильного общественного мнения.

"Совет печати в итоге пришел к выводу, что президентские выборы 7 февраля, как в период агитационно-пропагандистской кампании, так и в день выборов, были проведены в соответствии со всеми международными стандартами и требованиями законодательства Азербайджана в части освещения процесса СМИ, обеспечения его законной деятельности, свободы СМИ в целом, права на доступ к информации.

В целом, информационное обеспечение выборов прошло на высоком уровне. Самое главное, азербайджанские СМИ продемонстрировали высокий профессионализм в представлении различных аспектов процесса. Выражаем благодарность каждому из тех, кто трудился в реализации этой миссии, имеющей судьбоносное значение для нашего народа и государства. Желаем журналистам успехов в их дальнейшей деятельности", - отмечается в сообщении Совета печати.

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