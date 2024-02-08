Избирательный процесс в Азербайджане прошел открыто и прозрачно - представитель Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 8 февраля наблюдательная миссия парламента Узбекистана провела пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам внеочередных президентских выборов в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Выступивший на мероприятии председатель комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Одилжон Иминов сказал, что наблюдение за избирательным процессом было полезным для них.

Он упомняул, что наблюдательная миссия следила за избирательным процессом на участках, созданных в городах Шуша и Ханкенди.

"Избирательный процесс на этих участках начался вовремя, урны были опечатаны. Мы видели молодых людей, которые пришли голосовать впервые. Они голосовали за свое будущее. Участки также были оснащены веб-камерами.

Представителям СМИ были созданы условия для освещения процесса выборов. Избирательный процесс прошел открыто и прозрачно. В ходе наших наблюдений мы не обнаружили никаких случаев, противоречащих избирательному законодательству", - добавил он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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