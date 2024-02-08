Президентские выборы в Азербайджане были проведены дисциплинированно - Новелла Джафароглу

БАКУ /Trend/ - Внеочередные президентские выборы в Азербайджане были проведены дисциплинированно.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге, посвященном итогам внеочередных президентских выборов в Азербайджане, сказала соучредитель Коалиции мониторинга выборов "Мой голос" Новелла Джафароглу.

Она подчеркнула, что с проведением этих выборов страна вступила в новую эру.

"Мы проводили наблюдения на участках с более чем 500 наблюдателями. Согласно данным, полученным нами от наблюдателей на разных участках, видно, что выборы прошли дисциплинированно. Никаких нарушений обнаружено не было", - добавила она.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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