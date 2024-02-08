Кандидаты в президенты поздравили Президента Ильхама Алиева с блестящей победой на выборах

БАКУ /Trend/ - 8 февраля кандидат в президенты от Партии Народного фронта целостного Азербайджана Гудрат Гасангулиев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев позвонили завоевавшему уверенную победу на внеочередных президентских выборах Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в четверг Trend, каждый из кандидатов искренне поздравил Президента Ильхама Алиева с блестящей победой на демократических, прозрачных и справедливых выборах.

Новость обновляется